В области Улытау построят школу на возвращенные государству активы

Из спецфонда выделят на это более 1,2 млрд тенге
Из специального государственного фонда выделят на строительство новой школы на станции Манадырь в Жанааркинском районе области Улытау более 1,2 млрд тенге.
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