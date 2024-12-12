В области Улытау построят школу на возвращенные государству активы

Из специального государственного фонда выделят на строительство новой школы на станции Манадырь в Жанааркинском районе области Улытау более 1,2 млрд тенге.

Как сообщает пресс-служба правительства, вопрос о строительстве новой школы поднимается уже около 4-5 лет. Действующая школа – единственное образовательное учреждение в этой местности. Здание было построено в 1981 году, в 2000-х годах добавлена пристройка. Сейчас школа сильно перегружена: при проектной мощности на 60 мест здесь участся 123 школьника. Кроме того, в школе нет лабораторных кабинетов и спортзала.

«Строительство новой школы позволит разгрузить действующую школу и решит вопрос дефицита мест, а также создаст необходимые условия для ведения полноценного учебного процесса», отметили в кабмине.

Проектно-сметная документация уже готова, под строительство выделен земельный участок в 1 га.

Начало строительства планируется в I квартале 2025 года.