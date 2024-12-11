Токаев поручил создать Совет по развитию ИИ и привлечь в него международных экспертов

По мнению президента, Казахстан должен стать крупнейшим цифровым хабом Евразии. Он напомнил, что ранее предложил создать Национальный центр искусственного интеллекта. Теперь Токаев считает, что нужно сделать центр международным, превратив его в ключевой институт развития искусственного интеллекта в регионе.

«Международный центр AlemAI должен стать эпицентром AI-движения и символом цифровой трансформации Казахстана. Эта платформа объединит лучшие умы нашей страны и привлечет таланты со всего мира. Здесь будут располагаться исследовательские и опытно-конструкторские лаборатории, школа программирования и офисы международных технологических компаний», - сказал Токаев.

Он считает, что Astana Hub и AlemAI должны стать «настоящей фабрикой инноваций», привлекая международных партнеров, стимулируя научные исследования и создавая решения для экономики, образования и социальной сферы.

Также Токаев поручил создать Совет по развитию искусственного интеллекта и привлечь в него ведущих международных экспертов.

«Это обеспечит синхронизацию нашей институциональной среды с передовыми мировыми стандартами», - убежден глава государства.

Кроме того, депутаты парламента инициировали законопроект «Об искусственном интеллекте». Президент считает, что в документе нужно закрепить принципы ответственного использования искусственного интеллекта, этические аспекты, а также обеспечить прозрачность и открытость в его развитии и применении, потому что нейросети не только открывают большие перспективы, но и несут серьезные риски и угрозы: создаются высококачественные фейки для распространения недостоверной информации и манипуляции общественным мнением.

Говоря о развитии инфраструктуры отрасли, президент отметил, что мировой рынок испытывает острый дефицит вычислительных ресурсов. В этой связи он поручил правительству создать необходимые условия для крупных международных компаний, чтобы они строили в Казахстане дата-центры, а также для внедрения мировых стандартов кибербезопасности и повышения квалификации специалистов.

Также поручил сформировать набор данных, на основе которых государство, бизнес и ИИ-энтузиасты смогут создавать, обучать и развивать модели искусственного интеллекта.

«Примером комплексного подхода в этой сфере является национальная языковая модель KazLLM. Мы научили искусственный интеллект думать, анализировать и разговаривать на казахском языке. Это значимое достижение открывает новые перспективы для развития казахского языка в цифровой среде. Важно продолжить начатую большую работу», - сказал Токаев.

При этом он считает, что еще предстоит создать мультимодальную языковую модель казахского языка, которая сможет одновременно использовать различные типы данных.

«Поручаю правительству проработать вопрос финансирования проектов в этом направлении», – сказал он.

Президент также заявил, что в предстоящие пять лет планируется обучить 1 млн граждан ИИ-навыкам. Поэтому программы для школьников, студентов, госслужащих и предпринимателей «должны получить максимальную поддержку». Он поручил правительству проработать вопрос поэтапной реализации программы AI-Sana для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта.

«Программа должна способствовать формированию динамичной экосистемы, объединяющей обучение, исследования и разработку стартапов. Необходимо использовать опыт акселерации ведущих мировых университетов», - сказал Токаев.

Также он поручил внедрять механизмы повсеместного использования гражданами искусственного интеллекта.