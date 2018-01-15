​Нацбанк снизил базовую ставку до 9,75%

Национальный банк снизил базовую ставку до 9,75% с коридором колебаний плюс-минус 1%. Регулятор убеждён, что на денежном рынке наблюдается переход от антикризисного управления к периоду восстановления, сообщает в понедельник пресс-служба Нацбанка.

По словам председателя Нацбанка Данияра Акишева, ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составляют 10,75%, а по операциям изъятия ликвидности – 8,75%. Впервые с момента введения базовой ставки ее уровень достиг однозначной величины.

«Напомню, что еще год назад в январе 2017 года базовая ставка составляла 12%. Решение по снижению базовой ставки обусловлено положительными итогами 2017 года и ожиданиями благоприятного развития экономической ситуации в 2018 году. Оно подтверждает уверенность Национального Банка в сохранении инфляции в пределах нового целевого коридора 5-7% в 2018 году и в постепенном достижении среднесрочной цели в 4% в 2020 году. Могу констатировать, что мы переходим от этапа антикризисного управления на денежном рынке к периоду восстановления и усиления действенности каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики по достижению конечных целей по инфляции», - заявил Акишев.

Он также отметил, что Нацбанк не исключает дальнейшего снижения базовой ставки в этом году: «Смягчение денежно-кредитной политики продолжится, если условия торговли и ситуация в странах – торговых партнерах останутся позитивными, тренды, которые способствовали улучшению ситуации в экономике Казахстана в 2017 году, продолжатся и в текущем году, и в целом прогнозная и фактическая динамика инфляции будут соответствовать друг другу».

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 5 марта 2018 года в 17:00 по времени Астаны.

В январе 2017 года базовая ставка составляла 12% - в течение 2016 года она снизилась на 3%. В начале прошлого года регулятор ожидал роста реального ВВП на уровне 2% и говорил о сохранении внешних рисков, которые могли повлиять на развитие экономики и инфляционные процессы в Казахстане. Тем не менее, в конце февраля регулятор заявил о возвращении инфляции в коридор 6-8% и понизил базовую ставку до исторически минимального значения в 11%. В последний раз ставка понижалась в августе – до 10,25%.

Согласно предварительным данным министерства национальной экономики, за прошлый год ВВП Казахстана вырос на 4%, а инфляция сложилась на уровне 7,1%.