Турлов выступает за введение управляемого курса тенге и смягчение условий корпоративного кредитования

«Высокая базовая ставка на протяжении многих лет - это не очень продуктивно, её нельзя держать годами, экономика к ней привыкает, она перестаёт действовать, как мы с вами прекрасно видели - тенге повторяет [движение вслед] за рублём. Причём оказывается даже чуть слабее рубля, как бы в результате этих колебаний. Базовая ставка никак это не способна отрегулировать», - сказал он во вторник в ходе встречи с журналистами.

«Цель экономического роста можно выполнить, для этого надо начать смягчать условия корпоративного кредитования. Может быть из вещей, которые я бы прорабатывал - не фиксированный, но более управляемый обменный курс, который бы плавал в зависимости от того, как меняется цена на нефть, на экспортные товары, платёжный баланс», - отметил Турлов, добавив, что добивался бы «большей предсказуемости» тенге.

Предприниматель считает, что базовую ставку на фоне большей предсказуемости можно «чуть смелее приближать к инфляции».

При этом Турлов не видит признаков бюджетного кризиса в Казахстане.

«У нас дефицит бюджета в Казахстане небольшой, если вы сравните его почти с любыми бенчмарками, начиная от наших соседей, заканчивая развивающимися и развитыми странами (…). У нас нет никакой фундаментальной проблемы сейчас с нашим бюджетом, с ним ничего страшного не происходит, у всех проблем гораздо больше, чем у нас как ни странно», - отметил он.

При этом предприниматель напомнил о том, что ключевые расходы бюджет в Казахстане – социальные и если правительство планирует и дальше их наращивать, то должно быть готово активнее тратить имеющиеся резервы.

«Если ты хочешь тратить больше, значит, надо продавать больше валюты и смириться с тем, что у нас золотовалютные резервы следующие 10 лет могут не расти, а даже сократиться планово процентов на 20-30. Можно это допустить, этим всем можно управлять, делая правильные коммуникации», - уверен он.

«Мы всё равно не сможем жить на проценты от управления Нацфондом, это ещё никого не сделало богатым. Это вообще очень странная идея, а мы умные, красивые, мы точно сможем заработать себе гораздо больше, чем доход от управления Национальным фондом, который в теории можно получить, нам надо инвестировать в себя, а не в казначейский облигации Соединённых Штатов, потому что они стабильно приносят доходность», - считает Турлов.