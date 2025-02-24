КФГД с 1 марта отменяет предельные ставки по депозитам в тенге для всех банков

С 1 марта Казахстанский фонд гарантирования депозитов не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге для всех банков, и банки будут определять свою депозитную политику в рыночных условиях. При этом фонд начнет публиковать сведения о рыночных ставках на депозитном рынке.

В КФГД отметили, что регулирование ставок вознаграждения по депозитам физических лиц изначально было внедрено для защиты населения от агрессивного привлечения депозитов банками за счет высоких ставок, так как в случае превышения установленных предельных ставок банки должны были уплачивать значительный повышенный взнос в резерв КФГД, предназначенный для выплаты гарантийного возмещения. Однако «потолок» ставок хоть и эффективно ограничивал агрессивную депозитную политику банков, был прямым вмешательством в функционирование рынка, заявили в фонде. Поэтому в 2018 году вместо установления двух предельных ставок по депозитам в тенге и в валюте фонд начал ежемесячно определять предельные ставки в разрезе групп вкладов на основе рыночных ставок.

«Вместе с тем большой временной лаг между рыночными и предельными ставками замедлял трансмиссию денежно-кредитной политики на депозитный рынок, из-за чего механизм по-прежнему требовал директивного вмешательства», - отметили в КФГД.

Чтобы отойти от такой практики и внедрять адаптивные к рынку механизмы, с 1 января 2024 года КФГД отменил предельные ставки по депозитам в тенге для большинства банков. Они сохранились только для небольшого количества банков, которые были отнесены к категории менее чем хорошо капитализированных.

«При этом, в целях предотвращения значительных скачков ставок и перетоков вкладов на депозитном рынке, для всех банков был введен взнос за системный риск, размер которого зависит от степени отклонения их ставок от рыночного уровня. Данная мера оказалась эффективной и запустила рыночные механизмы на депозитном рынке – все банки стали более осознанно и взвешенно подходить к ценообразованию и придерживаться рыночного уровня», - добавили в КФГД.

Поэтому с 1 марта фонд отменяет предельные ставки по депозитам в тенге для остальных банков, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику в рыночных условиях. Но при этом они будут уплачивать повышенный взнос, соразмерный степени превышения ставки и объему привлечения.

«Предельные ставки по депозитам в иностранной валюте по-прежнему устанавливаются для всех банков», - добавили в КФГД.

В фонде ожидают, что эта реформа «даст больше свободы банкам», так как ставки будут определяться рыночными факторами, а главным ориентиром для банков будет рыночная ставка, которая определяется всеми участниками рынка. Это создаст условия для здоровой конкуренции и даст новый импульс для развития розничного депозитного рынка.

При этом наличие дополнительной гибкой платы в виде взноса за системный риск и повышенного взноса будет демотивировать банки чрезмерно завышать ставки по депозитам.