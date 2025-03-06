Снизить планируется на 5%
В Казахстане намерены снизить максимальную ставку вознаграждения по ипотеке
фото Жанары Каримовой

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанк совместным постановлением планируют снизить предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам с 25% до 20%. Проект документа опубликован на сайте «Открытые НПА».

По банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, по беззалоговым займам ставка останется 46%, по займам, обеспеченным залогам, – 35%.

По микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, также останется 46%, по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45-кратного размера МРП, – менее 0,3% в день, но не более 179 %.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 26 марта.

Ранее сообщалось, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана намерены с 20 августа 2024 году установить следующие предельные размеры ставки по банковским займам, по ипотечным жилищным займам и по микрокредитам: по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, 46% по беззалоговым займам, 35% – по залоговым займам, 25% – по ипотечным жилищным займам.

По микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, предлагается установить предельную ставку вознаграждения в 46%, по микрокредитам на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП, – 0,3% в день, но не более 179%.

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