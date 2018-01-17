Национальная валюта продолжает тренд на укрепление
Тенге вырос до 327,4 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 327,40 тенге, показав снижение на 0,65 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $105,15 млн., показав снижение на $107,45 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

Как сообщает «Казинформ», по результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на $1,11 - до $69,15 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $0,57 до $63,73 за баррель.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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