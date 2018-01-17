​Инвесторов насторожил самый стремительный рост американского рынка акций за всю историю

Американский рынок впервые в истории прибавил 1000 пунктов всего за неделю. Инвесторы опасаются, что коррекция может оказаться такой же быстрой. Ощутимое падение рынка может спровоцировать вывод их капиталов из развивающихся стран, сообщает в среду The Bell .

Индекс Dow Jones (DJIA) во вторник поставил очередной исторический рекорд, пробив отметку в 26 000 пунктов. На то, чтобы набрать очередную тысячу, индексу крупнейших американских компаний потребовалось всего 7 торговых сессий — это самый быстрый результат в его 120-летней истории. Инвесторы называют рост ненормальным и продолжают гадать, когда начнется отскок.В 2017 году DJIA прибавил 28%, а всего за две недели 2018-го он прибавил еще 5%.

Причина роста в начале 2018 года — хорошие результаты отчетности американских компаний за четвертый квартал. Второй, более долгосрочный фактор — снижение с 1 января корпоративного налога на прибыль в США с 35% до 21% в рамках налоговой реформы Дональда Трампа.

Большинство инвестбанков считают, что весь 2018 год фондовый рынок закончит в плюсе. Но стремительный рост начала 2018 года вызывает у управляющих опасения. «Главный вопрос — не слишком ли сильно [вырос индекс] за слишком короткий срок», — цитирует CNN главного стратега Rhino Trading Partners Майкла Блока.

Президент инвестиционной компании Yardeni Research Эд Йардени считает, что рынок растет на эмоциональных действиях инвесторов, которые опасаются упустить ралли, а не на фундаментальных показателях — и это чревато последующей резкой коррекцией.