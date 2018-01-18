​На большей части Казахстана ожидается погода без осадков

18-20 января часть Сибирского антициклона окажет влияние на погоду на большей территории Казахстана. По прогнозам синоптиков ожидается погода без осадков, туманы, возможно кратковременное повышение температуры, сообщает «Казгидромет».

19 января на западе ночью ожидается 10-15 градусов мороза, местами 20-25 градусов, днем — 0-5, местами 8-13 градусов мороза. На севере Казахстана – ночью 15-29, днем 8-17 мороза. В центральном Казахстане – ночью 13-18, местами 23-28 мороза, днем 7-12, местами 16 мороза. На востоке страны ночью 18-23, местами 30-35 градусов мороза, днем 10-15, местами 20-25 градусов мороза. В южных регионах ночью – 5-10, местами 17-22 градусов мороза, днем 2-7 тепла, местами 5-10 мороза.

В Астане 19 января синоптики прогнозируют переменная облачность, без осадков. Температура ночью 20-22 градуса мороза, днем 13-15 градусов ниже нуля. В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков, временами туман. Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем 0…-2.