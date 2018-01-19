МЧС Узбекистана опубликовало предварительный список погибших в сгоревшем автобусе в Актюбинской области

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало предварительный список погибших в сгоревшем автобусе в Актюбинской области. В списке 29 имен, сообщает издание Gazeta.uz .

Все погибшие, которые уже идентифицированы, - мужчины, жители Наманганской области, в возрасте от 19 лет до 41 года. Двое выживших узбекистанцев – жители того же региона.

Автобус загорелся накануне утром на трассе «Самара - Шымкент». Он направлялся в российскую Казань. В автобусе находилось 57 человек, 52 из них погибли.

Образованы комиссии, которые заняты расследованием происшествия, комиссию со стороны Узбекистана возглавил премьер-министр страны Абдулла Арипов.

Накануне в Актобе вылетел самолет МЧС Узбекистана, который в том числе должен забрать пострадавших и тела погибших.