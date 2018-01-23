Премьер поручил не допустить ЧП в дни холодов

Во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев дал поручение подчиненным внимательно следить в ближайшие дни за ситуацией в стране.

Морозы, которые ожидаются на этой неделе, не должны сказаться на жизнеобеспечении страны, социальных объектов, отметил глава кабинета министров.

«Со вчерашнего дня в ряде регионов страны сильно похолодало. По прогнозам синоптиков, сильный мороз продлится еще несколько суток. Сейчас в шести регионах страны температура воздуха составляет от минус 30 до минус 40 градусов. Такие сильные морозы ожидаются и в четырех южных регионах. Поэтому акимам областей необходимо принять дополнительные меры по соблюдению температурных графиков работы тепловых сетей, особенно в малых городах, на небольших котельных. Особое внимание (уделить - V) соцобъектам: больницам, школам и детсадам. Своевременно предупреждать население всеми доступными способами об отмене занятий в учебных учреждениях», - поручил Сагинтаев.

Он также подчеркнул, что все акиматы должны разработать графики дежурств своих сотрудников, а линия единой дежурной диспетчерской службы «112», с учетом возросшей нагрузки, должна работать бесперебойно. Вместе с тем, предупредил глава правительства, министерство внутренних дел должно обеспечить «действенный контроль на автодорогах, при необходимости принимать своевременное решение ограничению выезда всех видов транспорта из населенных пунктов и вести активную разъяснительную работу». «Совместно с акиматами (нужно - V) организовать передвижные пункты обогрева для водителей и пассажиров, горячее питание для них. Также обеспечить дежурство аварийно-спасательных бригад, сопровождение экстренных медслужб. Весь этот самый холодный период должен пройти для всех служб четко и слаженно».

Отдельно премьер обратился к руководителям госорганов и организаций, частных компаний с просьбой не задерживать своих работников допоздна на рабочих местах, а по возможности и вовсе организовать централизованный развоз сотрудников.

Все эти вопросы будет контролировать первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин.