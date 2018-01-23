Правительство разработает новые подходы в работе санитарной авиации

«За прошлый год произошло пять авиационных происшествий с человеческими жертвами - погибло 11 человек. Все катастрофы произошли с воздушными судами малой авиации. К сожалению, с увеличением количества судов и авиационных работ растет и количество авиационных происшествий», - констатировал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По его информации, по трем из пяти авиационных происшествий расследования завершены, причины установлены. В основном это «человеческий фактор и отказ техники». Министр напомнил, что наиболее резонансные авиационные события в прошлом году связаны с самолетом Ан-28 авиакомпании East Wing, выполнявшим санитарный рейс и с самолетом Tecnam, осуществлявшим учебно-тренировочные полеты Академии гражданской авиации.

«По обоим случаям расследования продолжаются, проводятся соответствующие экспертизы, завершение которых будет до конца первого квартала текущего года. В этой связи, совместно с Минздравом и Минобразования и науки разрабатываются новые подходы в работе санитарной авиации и подготовке летного состава», - подчеркнул Касымбек.

Он также проинформировал, что только за прошлый год физическими и юридическими лицами дополнительно приобретено и зарегистрировано 80 воздушных судов малой авиации. Это связано с увеличением обработки сельскохозяйственных угодий, с ростом объемов оказания медицинской помощи с применением авиации.