​Тенге вырос до 321,5 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 321,5 тенге, показав рост на 1,91 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $96,35 млн., показав снижение на $50 тыс. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:10 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $69,83 за баррель. Как писал Reuters, котировки продолжили рост на фоне продолжающегося ограничения добычи участниками сделки ОПЕК+ и пересмотра прогноза МВФ по росту глобальной экономики.

По оценке МВФ, рост мировой экономики составит 3,9% в 2018 году и 2019-м, что превышает предыдущий, октябрьский прогноз на 0,2%.

По итогам встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Омане министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что мировые нефтепроизводители едины относительно того, что им нужно продолжать сотрудничество и после 2018 года, когда истечёт срок действия глобального пакта.

«По нашему прогнозу, баланс на нефтяном рынке будет в целом сохраняться на протяжении всего 2018 года, но в четвёртом квартале запасы сырья, как ожидается, вырастут», – считают аналитики BNP Paribas. Они также повысили прогноз средней цены североморской смеси Brent и североамериканского WTI на $10 за баррель в 2018 году – до $65 за баррель и $60 за баррель соответственно.

Тем не менее, другая часть аналитиков продолжает напоминать о рисках понижательной коррекции нефтяных котировок в связи со снижением маржи переработки, которое сначала наблюдалось в Азии, а сейчас актуально и для Европы и США.