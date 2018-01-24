Библиотеку первого президента включат в сеть госархивов

Библиотека первого президента будет включена в сеть государственных архивов. Такую норму предполагает законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам архивного дела», который в первом чтении в среду на пленарном заседании одобрил мажилис.

Как пояснил депутатам министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, законодательство в данной сфере необходимо совершенствовать из-за активной интеграции новых информационных форм документационного обеспечения во все сферы жизни, а также в связи с полным переходом на электронный документооборот. В итоге, документом предлагается несколько нововведений.

«Предлагается включить в сеть государственных архивов библиотеку первого президента – Елбасы, а также в специальные государственные архивы», - рассказал министр.

Кроме того, законопроектом расширяется понятийный аппарат, вносятся такие термины, как «архив», «архивный документ», вводится в оборот понятие «государственный учет документов национального архивного фонда», «документ национального архивного фонда» и другие.

Также документом Минкультуры планирует «расширить перечень оказываемых государственными архивами услуг, в том числе, платных». Правда, какие это будут услуги и какова их стоимость, Мухамедиулы уточнять не стал.

Вместе с тем депутатов заинтересовал вопрос защиты архивных данных – как министерство информации и коммуникаций будет решать эту проблему.

«Хотелось бы отметить тот факт, что сегодня от кибератак и атак хакерских не застрахован никто, - констатировал вице-министр профильного ведомства Алан Ажибаев. - Но при этом министерство информации и коммуникаций вместе с министерством оборонной и аэрокосмической промышленности делает все возможное, чтобы защитить. ЭЦП на сегодняшний день и электронные документы максимально защищены и то количество атак, которое произведено в 2017 году, а их более 100 тысяч, были все отражены. Поэтому мы надеемся, что все будет в порядке».

«Хорошо, что есть надежда. А каков механизм защиты?», - поинтересовался спикер палаты Нурлан Нигматулин.

«Каждый день рождаются определенные механизмы. В силу того, что хакеры всегда придумывают новые механизмы атак, соответственно, мы придумываем максимальные механизмы для того, чтобы защитить все наши данные. В том числе, и личные данные», - объяснил вице-министр, заверив, что в ведомстве приложат все усилия, чтобы защита была максимально высокой.