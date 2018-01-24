Полтора года назад он был уволен из Миннацэкономики из-за провала земельной реформы
Ускенбаев назначен вице-министром по инвестициям и развитию
Фото портала Kapital.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Каирбек Ускенбаев назначен на должность вице-министра по инвестициям и развитию, сообщает в среду сайт премьер-министра. До этого момента он занимал пост управляющего директора холдинга «Байтерек», а ранее – вице-министра национальной экономики.

В мае 2016 года Ускенбаев был снят с должности вице-министра национальной экономики по итогам совещания в Акорде. Тогда президент раскритиковал членов правительства за то, что они не смогли донести до населения смысл земельной реформы.

Кроме Ускенбаева, в отставку в тот момент ушли министр национальной экономики Ерболат Досаев и министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков. Досаев был назначен главой нацхолдинга «Байтерек», а в сентябре 2017 года стал вернулся в правительство, став вице-премьером. Мамытбеков – единственный, кто не вернулся на госслужбу, он является членом совета директоров Банка Астаны.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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