​Объём нот Нацбанка в обращении вырос из-за программы оздоровления финансового сектора - Акишев

Объём нот Национального банка в обращении вырос из-за программы оздоровления финансового сектора. За год он увеличился на 26,4% до 3,18 трлн тенге, а объём эмиссии – на 52,5% до 62,97 трлн тенге, заявил на пресс-конференции в четверг глава регулятора Данияр Акишев.

«То, что касается объёмов выпуска нот, эта цифра не очень показательна – рост в 50%. Гораздо правильнее смотреть на объём нот в обращении, который вырос всего на 26%. В первую очередь, на него оказала влияние программа по оздоровлению финансового сектора, в соответствии с которой банки, получившие поддержку, не имеют право в первые годы использовать эти деньги в каких-то операциях, например, на валютном рынке. Они обязаны инвестировать их в инструменты Нацбанка, в первую очередь, в ноты», - рассказал Акишев.

Он отметил, что в связи с этим за счёт фискальной политики происходит и переток ликвидности. Однако для Нацбанка это не является критичным – ни объём нот в обращении, ни объёмы обслуживания этих нот. «Для нас более правильным является создание нормального трансмиссионного механизма, который позволяет четко работать денежному рынку на предсказуемом горизонте. И второе, позволяет говорить о том, что денежно-кредитная политика Нацбанка является предсказуемой», - заключил он.

В середине 2017 года глава регулятора объяснял, что Нацбанк увеличивал выпуск нот из-за внебюджетных фондов и Единого накопительного пенсионного фонда, освоение средств которых замедлилось в сравнении с прошлым годом. «В этом году мы видим, что освоение средств за счёт ЕНПФ имеет более медленную динамику, чем в прошлом году. В результате этого Нацбанк вынужден инвестировать свободные средства ЕНПФ в ноты, соответственно это наши расходы. И это увеличивает количество нот в обращении. Мы надеемся, что после того, когда будут даны поручения по ускорению освоения средств в рамках государственных программ, ситуация улучшится», - говорил он.