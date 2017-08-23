Объём нот Нацбанка излишне увеличился из-за внебюджетных фондов и ЕНПФ – Акишев

«Часто мы слышим, что объём нот в обращении составляет достаточно большую величину, которая является своего рода денежным навесом. Действительно, эта сумма значительная. Тем не менее, чистая позиция Национального банка по операциям с банковской системой составляет 1,8 трлн тенге. <…> При этом я хотел бы отметить, что сумма содержит в себе средства, которые инвестируются отдельными внебюджетными фондами или ЕНПФ. В этом году мы видим, что освоение средств за счёт ЕНПФ имеет более медленную динамику, чем в прошлом году. В результате этого Нацбанк вынужден инвестировать свободные средства ЕНПФ в ноты, соответственно это наши расходы. И это увеличивает количество нот в обращении. Мы надеемся, что после того, когда будут даны поручения по ускорению освоения средств в рамках государственных программ, ситуация улучшится», - заявил Акишев.

В июле денежная база расширилась на 5,5% до 5,45 трлн тенге. Узкая денежная база – без учёта срочных депозитов банков второго уровня в Нацбанке, расширилась на 7,1% до 5,2 трлн тенге.

Эмиссия краткосрочных нот Нацбанка увеличилась на 15% и составила 6,42 млрд тенге, а общий объём нот в обращении на конец июля вырос на 5,9% до 3,09 трлн тенге.