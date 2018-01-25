АрселорМиттал Темиртау обязали в непогоду снижать выбросы

В Темиртау прошло совещание, посвященное появлению черного налета на снегу. Вице-министр энергетики Гани Садибеков заявил, что металлургический комбинат АО «АрселорМиттал Темиртау» при неблагоприятных метеоусловиях будет обязан перейти на режимы, обеспечивающие снижение эмиссий в атмосферу, сообщает Казинформ .

«На цвет снега в Темиртау повлияли несколько факторов. Первый - неблагоприятные метеоусловия. Теперь о неблагоприятных метеоусловиях от республиканского госпредприятия «Казгидромет» своевременно будет поступать предупреждение на АО «АрселорМиттал Темиртау». Все источники загрязнения при неблагоприятных метеоусловиях будут обязаны перейти на режимы, обеспечивающие снижение эмиссий в атмосферу. Данная мера позволит избежать в будущем подобных ситуаций», - сказал Садибеков.

Также исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадим Басин заявил, что в ближайшее время руководство предприятия заключит договор об информировании погодных условий с «Казгидромет».

«Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить экологию. Мы сами живем в этом городе. В сравнении с 2016 годом в 2017 году количество эмиссий от металлургического комбината снизилось на 18 029 тонн. В 2018 году планируется снижение эмиссий благодаря экологическим проектам, реализация которых предусмотрена инвестиционным планом по модернизации, реконструкции и установке очистного оборудования на металлургическом комбинате, рассчитанном на три года. В течение трех лет - 2017, 2018 и 2019 годы - в экологические проекты металлургического комбината будет инвестировано 18,5 миллиардов тенге. В 2017 году в рамках реализации экологических проектов фактически уже освоено 6,7 миллиардов тенге», - резюмировал Басин.