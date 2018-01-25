Пассажирский поезд сошел с рельсов под Миланом

В четверг под Миланом пассажирский поезд сошел с рельсов. По предварительным данным, погибли, по меньшей мере, два человека и еще 10 получили тяжелые травмы, сообщает Дождь .

Авария произошла в Пиольтелло, примерно в 40 км от Милана. По данным СМИ, получить относительно легкие травмы могли еще около ста человек. На месте работают пожарные, полицейские и врачи, пассажиров продолжают извлекать из одного из вагонов.

Reuters со ссылкой на телеканалы RaiNews24 и SkyTG24, также пишут о гибели двух человек и 10 человек, получивших тяжелые травмы.

Причина аварии выясняется. Железнодорожники проверяют состояние рельсов в Пиольтелло. Потерпевший крушение поезд направлялся из Кремоны в Милан. Из-за аварии приостановлено движение обычных поездов и экспрессов между Миланом и Брешией.