В настоящий момент тушение и разбор конструкции продолжается
В Восточно-Казахстанской области горит склад
Фото ДЧС

В четверг в департамент по ЧС поступила информация о возгорании склада для хранения техники и оборудования. На данный момент пожар локализован, сообщает Казинформ.

В Шемонаихинском районе пожарные усмиряют огненную стихию в отдельно стоящем боксе для хранения техники и оборудования. Однако процесс усложняет сильный мороз и масштаб помещения. Огнеборцы смогли спасти крупногабаритную технику. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в департаменте по ЧС, информация о возгорании поступила около полудня. В отдельно стоящем боксе одного из предприятий произошло загорание кровли.

«Бойцы пожарной части №28 и отдельного пожарного поста села Усть-Таловка незамедлительно выехали к месту пожара. В 14.38 огонь был полностью локализован без дальнейшего распространения. Ситуацию усугубляют сильные морозы и деревянная конструкции кровли. В тушении задействованы 20 человек личного состава и 4 единицы техники», - пояснил начальник ОЧС Шемонаихинского района Ерик Тойбаев.

Силами службы пожаротушения из бокса были спасены 3 УРАЛа, 3 трактора и моторная лодка. Ориентировочная площадь пожара составила более 800 квадратных метров. Причина пожара выясняется.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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