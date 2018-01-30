Правительство и Нацбанк озвучили совместное заявление по развитию экономики

В текущем году правительство Казахстана намерено обеспечить финансовую стабильность экономики. Для этого кабинет министров будет проводить эффективную бюджетно-налоговую политику, постарается сохранить инфляцию в коридоре 5-7%, а долг правительства удержать на безопасном уровне не более 20% к ВВП. Об этом во вторник в ходе заседания заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Сохранение макроэкономической стабильности будет осуществляться за счет согласованных мер денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политик, а также обеспечения финансовой стабильности. Будет проводиться эффективная бюджетно-налоговая политика, направленная на поддержание устойчивости госфинансов с гибкой и благоприятной налоговой средой. Так, дефицит бюджета планируется снизить с 2,9 % к ВВП в 2017 году до 1,1 % в текущем году. Это позволит удерживать долг правительства на безопасном уровне не более 20,0 % к ВВП. Ненефтяной дефицит планируется снизить до 7,4 % к ВВП», - рассказал Сулейменов, озвучивая проект заявления правительства и Национального банка об основных направлениях экономической политики на 2018 год.

По его заверениям, внимание правительства будет сфокусировано на недопущение необоснованного роста цен с устранением предпосылок для создания искусственного дефицита, ценового сговора и недобросовестной конкуренции.

Для обеспечения благоприятной бизнес-среды и создания сильного среднего класса предпринимателей будет подготовлен новый пакет системных мер по кардинальному улучшению бизнес климата, особенно на региональном уровне, стимулированию вывода бизнеса из тени, через упрощение налогового и иного администрирования.

«На законодательном уровне предусмотрено улучшение условий правового регулирования бизнеса и снижение барьеров развития предпринимательства. Так, в текущем году планируется сократить 25 сфер контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18, снизить общее количество проверок на 30 % и сократить количество отчётности, предоставляемой бизнесом госорганам, на 30 %», - подчеркнул министр.

Кроме того, для сокращения присутствия государства в экономике будет продолжена реализация комплексного плана приватизации и на IPO/SPO будет выведен ряд крупных активов ФНБ «Самрук Казына».

Что касается инвестиционной политики, то она будет направлена на «максимальное привлечение частных инвестиций и восстановление роли банковского сектора в финансировании экономики». Для этого будет продолжена работа по совершенствованию инвестиционного климата до уровня стран ОЭСР.

«Развитие отраслей экономики, включая цифровую компоненту, продолжится за счет реализации политики индустриализации через обеспечение выхода на проектную мощность проектов карты индустриализации и увеличение доли высокотехнологических производств», - продолжил рассказывать Сулейменов.

В этой связи, по его словам, будет проведена работа по стимулированию внедрения элементов «Индустрии 4.0.», таких как Big data, облачные технологии и 3D-принтинг. Также начнется разработка третьей пятилетки индустриализации, направленной на становление промышленности «цифровой эпохи» с акцентированием на инновации, трансферт технологий и содействие цифровизации обрабатывающей промышленности. А для обеспечения восполнения минерально-сырьевой базы страны начнется реализация нового кодекса «О недрах и недропользовании», разработан комплекс мер по улучшению подходов при извлечении полезных ископаемых путем внедрения информационно-технологических платформ.

Сулейменов заверил, что в этом году завершится модернизация НПЗ, что «обеспечит внутренний рынок страны высококачественным бензином К4 и К5». А в сфере АПК продолжится работа по повышению производительности труда за счет увеличения энерговооруженности отрасли, диверсификации посевных площадей и экспорта переработанной сельхозпродукции.

«Таким образом, экономическая политика, проводимая правительством и Национальным банком, позволит в текущем году обеспечить дальнейший устойчивый рост экономики и сохранение уровня инфляции в новом целевом коридоре 5-7%», - резюмировал свое выступление глава Миннацэкономики.