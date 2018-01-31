С 2009 года Казахстан повысил уровень безопасности гражданской авиации на 21%
​Казахстан улучшил показатель безопасности гражданской авиации
Фото Искандера Салиходжаева

Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию прошел квалификацию Международной организации гражданской авиации (ИКАО), уровень соответствия стандарту международной организации составил 83%, сообщает пресс-служба ведомства.

«Уровень соответствия Комитета гражданской авиации МИР РК требованиям ИКАО официально составил 83%, что на 21% лучше показателя аудита 2009 года, который составлял 62%. Улучшенный показатель Казахстана превышает на 11% среднемировой уровень в 72%», – говорится в сообщении.

Аудит Международной организации гражданской авиации – один из важных инструментов оценки системы безопасности гражданской авиации государства. Выявление несоответствий и низкая оценка аудита могут привести к ограничению на полеты.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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