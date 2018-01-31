Заместители прокуроров Актюбинской и Южно-Казахстанской области также освобождены от должностей
​Прокурор Алматы Миразов отправлен в отставку
Фото Жанары Каримовой

Приказом Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова отправлен в отставку прокурор Алматы Габит Миразов в связи с "системными нарушениями" в работе. Также от должностей освобождены заместители прокуроров Актюбинской области – Данияр Сыздыков и Южно-Казахстанской области – Абил Кожахметов. Еще несколько прокуроров привлечены к дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Причиной отставки стали результаты расследования дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры:

«Приказами Генерального Прокурора Республики Казахстан освобождены от занимаемых должностей за совершение дисциплинарного проступка - прокурор г.Алматы Миразов Г.Т., а также за ненадлежащую организацию надзорной деятельности, системные нарушения в уголовном процессе, неэффективное представительство интересов государства - заместители прокуроров Актюбинской области Сыздыков Д.Н. и Южно-Казахстанской области Кожахметов А.А.», – говорится в сообщении.

Кроме того, прокуроры Актюбинской области Марат Кайбжанов, Акмолинской области Тимур Ташимбаев, Северо-Казахстанской области Берик Асылов, а также заместители прокуроров Павлодарской области Мырзакеров, Алматинской области Бакиров, Кызылординской области Еламанов, Атырауской области Шалабаев, Тюлеубаев, Мангистауской области Досекенов, и прокуроры города Тараз Бекзат Сеилханов и района Казыбек би Караганды Думан Каржаспаев привлечены к дисциплинарной ответственности.

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