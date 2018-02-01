Экс-председателю КНБ Нартаю Дутбаеву вынесен второй приговор

26 января военный суд Акмолинского гарнизона огласил приговор по уголовному делу в отношении Нартая Дутбаева и других фигурантов дела. Бывшего председателя КНБ признали виновным в злоупотреблении властью, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, легализации денег или имущества, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба суда.

Судебное разбирательство было закрытым в связи с наличием в материалах дела сведений, относящихся к государственным секретам.

«Согласно приговору суда Дутбаев Н.Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 380 ч.2 (злоупотребление властью) и 176 ч.3 п.«б», «г» УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в редакции 1997 года, а также ст.218 ч.3 п.1,3 УК РК (легализация денег или имущества, полученных преступным путем). На основании ст.55 УК РК путем частичного сложения наказаний определено 10 лет лишения свободы», - говорится в сообщении суда.

Также на основании амнистии в связи с 25-летием независимости Казахстана, сокращена не отбытая часть срока наказания наполовину, Дутбаеву определено к отбытию 5 лет лишения свободы.

Согласно данным суда, с учетом первого приговора Нартаю Дутбаеву окончательно определено к отбытию 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Брат Нартая Дутбаева Рустембек Дутбаев также признан виновным в присвоении или растрате вверенного чужого имущества, легализации денег или имущества, полученных преступным путем. Ему путем частичного сложения наказаний определено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Другой фигурант дела — экс-мажилисмен Орынбасар Калкабаев — признан виновным в присвоении или растрате вверенного чужого имущества, легализации денег или имущества, полученных преступным путем. На основании статьи 58 ч.3 Уголовного Кодекса по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему определено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Нартаю Дутбаеву 62 года, он был начальником Академии КНБ, советником президента Республики Казахстан, вице-президентом «Казатампрома». Его задержали в 2016 году по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Разглашение государственных секретов» и статьей «Превышение власти и должностных полномочий» УК РК.