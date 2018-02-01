Желающие смогут оставить свои данные через интернет-портал
Перепись населения планируют провести в ноябре 2019 года
Фото Жанары Каримовой

Вице-министр национальной экономики Руслан Даленов заявил, что проведение переписи населения в Казахстане предполагается провести в ноябре 2019 года, сообщает Казинформ.

«Мы разработаем интернет-портал, через него определённая часть населения по желанию может предоставить свои данные. Также будут ходить интервьюеры, у них будут планшеты, они на месте будут вводить информацию, она сразу будет попадать в базу данных и обрабатываться. Это, во-первых, скорость, во-вторых, исключение ошибок - совпадает ли ИИН, есть ли такой гражданин, то есть сразу исключается двойной счёт. Плюс, если часть отчитается по интернету, то снизится нагрузка на интервьюеров», - сообщил Даленов.

В пилотном режиме перепись будет проводиться в апреле этого года в Аягозе и Боровом - будет протестирована работа планшетов, интернет-портала и форм. В министерстве экономики считают, что штат сотрудников, которые будут проводить перепись, будет снижен, а сам процесс удешевлён за счёт компьютеризации.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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