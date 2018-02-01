В южных областях ожидаются снегопады и сильный ветер

В предстоящие трое суток циклон вызовет не только повышение температуры, но и снегопады, метели, сильный западный ветер, сообщает РГП «Казгидромет».

«Тёплые воздушные массы, связанные с Атлантическим циклоном, очень медленно смещаются на Казахстан. Причиной тому является влияние на погоду республики холодного и мощного Сибирского антициклона. Но начавшееся потепление уже не остановится», - говорится в сообщении синоптиков.

В предстоящие трое суток циклон и связанные с ним атмосферные фронты будут перемещаться через территорию Казахстана, вызывая на своём пути не только повышение температуры, но и снегопады, метели, сильный западный ветер, в южных областях гололёд. Температура воздуха в этот период ожидается около климатической нормы.

В Кызылординской области местами сохраняется туман, ожидается гололед, на 2-4 февраля объявлено штормовое предупреждение.

В Алматы в пятницу синоптики прогнозируют погоду без осадков, а дневную температуру до 2 градусов выше нуля, ночью сохранится минусовая температура -5-7. В субботу днем возможен снег. Показатели температуры останутся на уровне пятничных прогнозов.

В Астане в пятницу также без осадков, температура днем -9-11 мороза, ночью -21-23. В субботу и днем, и ночью ожидается снег, температура днем поднимется до -7-9 морозов, ночью -14-16.