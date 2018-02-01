​МФЦА планирует окупить расходы на свою биржу за 3 года - Келимбетов

Международный финансовый центр «Астана» планирует окупить расходы на биржу за 3 года. К нынешнему моменту на создание собственной инфраструктуры он потратил 6 млрд инвестиций. В 2018 году размер заявки центра составляет 20 млрд тенге, в следующие два года её размер может остаться таким же, рассказал на пресс-конференции в четверг его управляющий Кайрат Келимбетов.

«По-моему, до сегодняшнего дня порядка 6 млрд тенге было использовано из разных источников – это и Национальный банк, и правительство. В этом году в бюджете предусмотрено 20 млрд тенге. Мы планируем, что мы обратимся с заявкой на 2019 и 2020 год с такой же суммой. Это вопрос, который ещё рассмотрит парламент», - отметил Келимбетов.

По его мнению, эти инвестиции в $180 млн. можно сравнить с ежегодным бюджетом финансового центра в Дубаи, на который в последние 10 лет ежегодно тратится по $250 млн., и Абу-Даби, чей ежегодный бюджет составляет $300 млн.

«На сегодняшний день все расходы по переустройству комплекса EXPO под МФЦА – это не наши расходы. Наши расходы – это уставный капитал биржи. И уже 30% этого уставного капитала мы возвращаем и мы надеемся, что огромный интерес продолжится, и многие инвестиции будут возвращены», - пояснил он.

Нынешние расходы МФЦА идут на создание британской судебной системы, финансового регулятора, арбитражного центра, администрации МФЦА, налоги и зарплаты сотрудников. При этом 90% сотрудников – граждане постсоветских стран. «Моя зарплата не превышает обычные оклады руководителей НУХ «Байтерек», то есть меньше $5 тыс. У судей зарплата в месяц $5-6 тыс. Все судьи из Великобритании», - отметил Келимбетов.

Он объяснил, что напрямую МФЦА не окупит вложенные средства, однако их удастся вернуть через проведение IPO национальных компаний. «Пришло через нас то количество инвестиций, которое необходимо, то конечно всё окупается. (Наши расходы - V) 180 млн. долларов за три года, а мы за счёт этого приведём 10 млрд инвестиций, это, конечно же, всё окупает. Мы считаем, что биржа у нас окупится уже за три года, и через 5-7 лет у нас будут гораздо меньшие финансовые потребности», - заключил Келимбетов.