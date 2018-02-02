Архитектура города будет рассмотрена в контексте советского и мирового модернизма
В Алматы пройдет лекция по алматинскому модернизму 60-80-х годов XX века
Жанара Каримова

Лекция под названием «Архитектура Алма-Аты 1960-1980-х годов в контексте советского и мирового модернизма» состоится 6 февраля.

Российский архитектурный критик, исследователь Института модернизма, один из авторов справочника-путеводителя по советскому модернизму Москвы, журналист и краевед Николай Малинин уже второй год исследует архитектуру бывшей столицы.

Во время лекции он поделится промежуточными результатами исследования по модернизму Алматы, сфокусировавшись на архитектуре 1960-х и 1980-х годов этого периода.

Лекция под названием «Архитектура Алма-Аты 1960-1980-х годов в контексте советского и мирового модернизма» пройдет 6 февраля. Во вторник в 19.00 в гостинице «Алматы» - ул. Кабанбай батрыа, 85. Лекцию организовывает Archcode Almaty при поддержке Vласти.

Полтора года назад у нас выходило интервью с Николаем Малининым.

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