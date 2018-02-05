​Британский Lloyds Bank вслед за крупнейшими банками США запретил оплату биткойнов с кредиток

Lloyds Banking Group вслед за крупнейшими американскими банками запретила покупать биткойны с помощью кредитных карт. Это первая банковская группа, которая введет такой запрет в Великобритании, сообщают в понедельник Ведомости .

«В Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax и MBNA (входят в банковскую группу) мы не допускаем проведение транзакций с помощью кредитных карт, связанных с покупкой криптовалют», –заявила представитель банковской группы.

Падение цены биткойна на 57% – с $20 000 в декабре до около $8000 в начале февраля – вызвало опасения, что клиенты банка не смогут платить по кредиту в связи с волатильностью и падением цены криптовалюты, отмечает The Telegraph. В связи с этим крупнейший британский банк будет блокировать любые попытки покупки биткойнов, уточняет издание.

В прошлую пятницу решение о запрете покупать биткойны и другие криптовалюты с помощью кредитных карт приняли крупнейшие банки США – JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. Представитель JPMorgan сообщила Bloomberg, что банк опасается кредитных рисков, связанных с покупкой криптовалют. В Bank of America уточнили, что запрет не коснется дебетовых карт клиентов. Citigroup после введения запрета отметил, что будет пересматривать свою политику, так как «этот рынок развивается».

Стоимость биткойна в прошлую пятницу опустилась ниже $8000 и обновила минимум с ноября 2017 года.