62 человека будут уволены со стройки Абу-даби Плаза – Дуйсенова

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова объяснила массовое увольнение строителей четырех организаций, работающих на объекте Абу-Даби Плаза в Астане. Как заявила она журналистам во вторник в кулуарах заседания правительства, под увольнение попадают 62 человека, и все они получат компенсацию в размере одной заработной платы.

«Каждое предприятие, когда привлекает к себе работников, определяет объем работы. Для четырех организаций, работающих в Абу-Даби Плаза, был определен объем строительных и второстепенных работ. И это время работы завершилось. А поэтому, когда заключали контракт, прямо определили период – с какого по какое число должны работать (рабочие – V), - объяснила Дуйсенова.

По ее словам, руководители компаний заверяют инспекторов труда о том, что они уведомили рабочих о завершении объема работы или о том, что «уменьшается тот объем работы, который они запланировали».

«В этой связи, и в трудовом кодексе тоже прописано, если трудовой контракт определен прямо на конкретный период времени, после этого числа говорится о том, что работа завершена», - добавила министр.

По ее заверениям, в данный момент представители инспекции труда столицы выехали на место, переговорили с работодателем и решили, что последние «все-таки выдадут на руки уведомления о том, что их работа, согласно с ними договоренности, завершена». Кроме того, рабочим будет оплачена компенсация в размере среднемесячной заработной платы.

«В трудовом кодексе конкретно указано, что если идет массовое увольнение граждан в связи с ухудшением экономической ситуации предприятия, тогда идет двухмесячная зарплата. Если это касается только уменьшения объема работы, и об этом была договоренность при заключении трудового договора с работником, то это считается увольнением после выполнения тех объемов работ, и дается месячная заработная плата как компенсация», - вновь объяснила нормы законодательства Дуйсенова.

При этом она подчеркнула, что под увольнение подпадают 62 человека.

«На сегодня, по данным местной инспекции труда, такие уведомления должны получить 62 человека четырех компаний. Если будут дополнительные количества, мы обязательно сообщим», - проинформировала она.

Накануне телеканал КТК сообщил об увольнении почти 400 рабочих Абу-Даби Плаза. Как заявили люди, утром они пришли на работу, но их фамилий не оказалось в списках. При этом никаких оповещений об увольнении они не получали.