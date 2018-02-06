​Журнал OYLA проведет в Алматы акцию «Открытая лабораторная»

10 февраля научно-популярный журнал OYLA проведет «Открытую лабораторную» в формате тестирования, после прохождения которого участники смогут разобрать свои ошибки вместе с редакторами журнала.

«Открытая Лабораторная» – международное образовательное мероприятие. В акции участвуют более 20 стран, включая Германию, Францию, Чехию, Китай. В Казахстане она проводится во второй раз.

Участникам лаборатории предложат ответить на десятки вопросов, пройти задания из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики:

«Неграмотный человек может стать жертвой псевдонаучных страшилок и манипуляций. «Открытая лабораторная» дает возможность проверить, насколько ваши знания об окружающем мире соответствуют современным научным представлениям. «Лаба» – не экзамен. Окажетесь правы – укрепите уверенность в своих знаниях. Сделаете ошибку – получите новые и избавитесь от заблуждений», – объясняет редактор журнала Мария Валяева.

Акция пройдет в стенах Казахстанско-Британского технического университета. Участие бесплатное, необходимо пройти регистрацию.