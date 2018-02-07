Река пробила дамбу в районе одного из аулов
В Кызылординской области произошел прорыв дамбы на Сырдарье
Фото Жанары Каримовой

В Сырдарьинском районе Кызылординской области река Сырдарья пробила защитную дамбу в районе аула имени Калжан ахуна, и вода затопила более 2000 гектаров сельхозугодий, сообщает в среду Sputnik Казахстан со ссылкой на телеканал «Астана».

По сообщению портала, из-за резкого потепления в конце января река Сырдарья поднялась и затопила рисовые поля и пастбища. Вода пробила дамбу в семи местах. С опасных участков экстренно вывезли весь домашний скот. Над восстановлением дамбы работают две подрядные организации, порядка 60 человек и 16 единиц спецтехники.

«По Сырдарьинскому району объявлено чрезвычайное положение. Аким области провел заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. Протяженность Сырдарьи по области составляет 1 274 километра. На 1 111 из них установился ледостав толщиной от 20 до 60 сантиметров, под ним стоит шуга на 2-2,5 метра. Отсюда и заторы. Из-за заторов, в свою очередь, поднимается уровень воды, и происходят у нас сейчас разливы», - рассказал журналистам заместитель руководителя управления по мобилизационной подготовке Кызылординской области Габит Жанабаев.

Разрушенную дамбу планируют восстановить в течение двух-трех дней.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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