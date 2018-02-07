В Кызылординской области произошел прорыв дамбы на Сырдарье

Река пробила дамбу в районе одного из аулов
В Сырдарьинском районе Кызылординской области река Сырдарья пробила защитную дамбу в районе аула имени Калжан ахуна, и вода затопила более 2000 гектаров сельхозугодий, сообщает в среду Sputnik Казахстан со ссылкой на телеканал «Астана».
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