Тенге незначительно укрепился

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 323,87 тенге, показав снижение на 0,02 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $19,4 млн., показав снижение на $90,25 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

Как сообщает «Казинформ», по результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в апреле на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,76 доллара, до 66,86 долларов за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,76 доллара, до 63,39 долларов за баррель.