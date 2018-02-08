База данных «Монополист» заработает в Казахстане в первом квартале 2018 года

В первом квартале текущего года министерство национальной экономики планирует запустить электронную базу данных «Монополист». Как заявил в четверг в ходе презентации законопроекта «О естественных монополиях» вице-министр Серик Жумангарин, данный портал позволит бизнесу подавать заявки на утверждение тарифов, а также проводить закупки в электронном формате.

«Министерством создается электронная база данных «Монополист» – она будет введена в первом квартале этого года будет введена. Закупки субъектов естественных монополий будут осуществляться в электронном виде. Автоматизация позволит сократить затраты субъектов бизнеса, исключить потребности в архивах, обеспечит прозрачность тарифного регулирования», - сообщил Жумангарин.

Он пояснил, что данная база создается для сокращения административных барьеров в сфере естественных монополий, так как сегодня подача заявок происходит достаточно сложно.

«В настоящее время, по всей республике в сферах естественных монополий осуществляют деятельность более 1000 субъектов. При этом, заявка на утверждение тарифа отдельных субъектов может достигать до 200 тысяч листов бумажного формата», - объяснил вице-министр.