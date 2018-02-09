​Назарбаев потребовал ускорить рассмотрение закона о контроле Нацбанка за банками

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал ускорить рассмотрение закона об усилении контроля Национального банка за банковским сектором. В пятницу во время расширенного заседания правительства он заявил, что регулятор должен «на корню пресекать» хищение денег и злоупотребление полномочиями со стороны сотрудников финансовых институтов.

Во время выступления на заседании правительства, глава Нацбанка Данияр Акишев заявил, что вместо признания проблем в банковском секторе, институты проводили реструктуризацию займов, переквалифицировали заёмщиков, списывали отдельные кредиты, но не занимались масштабным оздоровлением балансов.

«Более того, некоторые участники рынка продолжали вести рискованную политику в части кредитования лиц, связанных с акционерами и менеджментом. Однако если в 2000-е годы такая деятельность финансировалась за счет заемных средств денег из-за рубежа, то в последние годы – за счет средств государства», - заявил он.

По его словам, к сегодняшнему дню государственные холдинги и национальные компании разместили на счетах банков более 7,2 трлн тенге. В 2010 году этот объём не превышал 2,5 трлн тенге. Доля этих средств в обязательствах банков выросла с 20% до 34%. В результате, многие средние банки стали крупными, мелкие превратились в средние.

«Это нормальный процесс роста, если он выстроен на дифференцированных источниках фондирования. И сопровождается разумным подходом к использованию привлеченных денег. Однако примеры прошлого года продемонстрировали отсутствие такого подхода у некоторых банков. В Дельта банке – сейчас он лишен лицензии. Почти 100% кредитов приходилось на компании, подконтрольные акционеру банка. В отчетности банка это никак не отражалось и было выявлено только в результате проверки. 60% обязательств этого банка составляли счета квазигосударственных структур. В банке RBK 90% кредитов выдано четверым заемщикам, являющимся либо акционерами банка, либо связанными лицами. Как правило, при выдаче….», - говорил Акишев до момента, пока его не прервал президент.

«Когда мы вот с этим делом закончим?», - задал он вопрос Акишеву. «У всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа – БТА банком во главе с Аблязовым. По всему миру мы сейчас раскрыли, это доказали, что это было явное воровство денег государственных. А что сейчас? Создали банк и теперь туда поверили, пошли люди, национальные компании, и теперь эти акционеры вытаскивают оттуда деньги, и национальный банк сидит и наблюдает за этим. Как это такое?».

«Нурсултан Абишевич, совершенно верно. Вот как правило, при выдаче…», - попытался ответить Акишев, но вновь был перебит президентом. «Ну что совершенно верно? А для чего тогда надзорный орган нужен нам? <…> И так вот по другим по всем банкам, меня это возмущает просто. Мы говорим вот это будет плохо, то, се – нельзя подвергать банкротству – надо подвергать банкроству. Или пусть вставляют деньги. Эти акционеры никуда же не делись, они здесь. Они создали банк для того, чтобы накопить деньги, потом вытащить оттуда. Ну как такое может среди белого дня воровство? Говори», - продолжил Назарбаев.

Акишев ответил, что при выдаче кредитов проблемными банками, как правило, полностью игнорируется процедура оценки заемщиков, используется льготная ставка, не требуются твердые залоги и другие меры предосторожности. В результате большинство таких кредитов являются невозвратными.

«Очевидно, что в этих условиях, произошла опасная концентрация проблем в банковском секторе. Она усилилась после значительного изменения курса национальной валюты еще в 2015 году. Поэтому, без реального оздоровления банковского сектора невозможно было решить поставленную вами задачи по возобновлению фондирования реального сектора экономики. В связи с этим, в 2017 году была реализована программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора», - продолжил Акишев.

«Я ему (Акишеву - V) поручил, Нурлан Зайруллаевич (обращается к Нигматулину - V), внести соответствующий проект закона, чтобы дать право банку априори смотреть состояние банка и все движения денег, которые там происходят. На корню, чтобы пресекали. Я прошу ускорить его рассмотрение», - заявил в ответ Назарбаев.