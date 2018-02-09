До этого она занимала должность вице-министра национальной экономики
​Мадина Абылкасымова возглавила Минтруда и соцзащиты
Фото с сайта www.inform.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Бывший вице-министр национальной экономики Мадина Абылкасымова назначена на должность министра труда и социальной защиты населения, от которой была освобождена Тамара Дуйсенова. Соответствующий указ подписал глава государства Нурсултан Назарбаев, сообщает в пятницу пресс-служба Акорды.

«Указом главы государства Абылкасымова Мадина Ерасыловна назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

40-летняя Абылкасымова – выпускница Казахской государственной академии управления по специальности международные экономические отношения, а также магистерской программы Колумбийского университета по специальности управление экономической политикой и магистратуры Школы государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета по государственному управлению.

В разные годы занимала должности заместителя заведующего Центром стратегических разработок и анализа администрации президента Республики Казахстан, вице-министра экономического развития и торговли Казахстана, заместителя управляющего от Казахстана во Всемирном банке, вице-министра экономики и бюджетного планирования. С августа 2014 занимала пост вице-министра национальной экономики.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

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