30 уголовных дел возбуждено в отношении банков и операторов связи по фактам телефонных мошенничеств в 2024 году

В 2024 году зафиксирован незначительный рост мошенничеств – на 0,8% (с 44 786 до 45 156 случаев), но отмечается рост интернет-мошенничеств на 5% (с 21 777 до 22 870 случаев), сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Основная масса таких правонарушений связана с телефонным мошенничеством и последующим оформлением кредитов на пострадавших. В этой связи в отношении банков и операторов связи зарегистрировано 30 уголовных дел», - сообщили в надзорном органе.

В прошлом году МВД выявлено и изъято 19 SIM-боксов, позволяющих проводить звонки через интернет из-за рубежа, не идентифицируя его владельцев, и более 6 тыс. SIM-карт.

По данным Генпрокуратуры, сейчас к антифрод-центру, который был создан в июле прошлого года на базе Нацбанка, чтобы выявлять и оперативно блокировать незаконные транзакции, подключены более 60 организаций (банки, крупные платежные, микрофинансовые организации и территориальные подразделения МВД). Антифрод-центром заблокированы переводы на 1,2 млрд тенге, добровольно возвращен 81 млн тенге.

В целом, по данным надзорного органа, по итогам 2024 года регистрация уголовных правонарушений снизилась на 5% (со 140 272 до 132 778). Больше всего сократились скотокрадства (на 31%), кражи (на 28%) и грабежи (на 24%).

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что из общего числа уголовных правонарушений прошлого года 34% составляют мошенничества.