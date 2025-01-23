Подозреваемые задержаны, в том числе иностранцы
В Алматы за три месяца изъяли шестой sim-box для подмены номеров
ФОТО POLISIA.KZ

В Алматы сотрудники подразделения «Киберпол» департамента полиции города выявили факт использования незаконного оборудования sim-box для подмены номеров, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

«В ходе оперативных мероприятий в съемной квартире у 19-летнего жителя мегаполиса изъято оборудование sim-box, роутер и более 460 sim-карт казахстанских сотовых операторов», - говорится в сообщении.

Со слов задержанного, он нашел работу в январе через социальные сети и ему передали это оборудование через курьера.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 213 Уголовного кодекса («Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства»). В Генпрокуратуре сообщили, что «все подозреваемые взяты под стражу, в том числе граждане ближнего зарубежья», не уточнив ни количество задержанных, ни количество иностранцев среди них.

Вместе с тем в надзорном органе отметили, что это уже шестой выявленный случай использования оборудования sim-box за последние три месяца в Алматы.

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