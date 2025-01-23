В Алматы за три месяца изъяли шестой sim-box для подмены номеров

Подозреваемые задержаны, в том числе иностранцы
В Алматы сотрудники подразделения «Киберпол» департамента полиции города выявили факт использования незаконного оборудования sim-box для подмены номеров, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.
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