​Реконструкция сквера Алии и Маншук завершена на 80% — акимат Алматы

Строительно-монтажные работы в сквере Алии и Маншук завершены на 80%. Из-за очередного срыва сроков управление готовится подать в суд на ТОО «КазГидроСпас», уже второго подрядчика по проекту благоустройства парка, сообщили в ответ на запрос «Власти» в управлении развития общественных пространств Алматы.

Администрация города запустила реконструкцию сквера Алии и Маншук в 2022 году, заключив договор с ТОО «Строительная компания “Шах”». Однако в течение полугода подрядчик почти не вел никаких работ.

В конце мая 2022 акимат уведомил подрядчика о намерении разорвать договор. Но в начале июня 2023 года компания самовольно приступила к реконструкции, демонтировав асфальт, опоры фонарей, скамейки и урны. В сентябре прошлого года суд удовлетворил иск акимата о расторжении договора. Компания была признана недобросовестным участником госзакупок.

Затем реконструкцией начала заниматься ТОО «КазГидроСпас». В августе прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района сообщил, что реконструкцию сквера Алии и Маншук закончат ко Дню Республики (25 октября).

Но ко Дню Республики работы в сквере не завершились. После этого в акимате заявили, что реконструкцию сквера закончат к концу 2024 года.

Однако к январю 2025 года работы завершились не полностью. На территории парка во многих местах из земли выходят провода. В акимате пояснили, что они нужны для установки автополивочной системы, которая запланирована на весну 2025 года.

В весенний период в сквере также произведут посадку деревьев и цветов. Конкретные сроки полного окончания реконструкции парка в акимате не назвали.