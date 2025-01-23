Апелляционный суд оставил без изменений решение по иску журналистов к Мининформации

В четверг, 23 января, судебная коллегия по гражданским делам суда города Астаны оставила без изменений решение Межрайонного суда по гражданским делам по иску журналистов к министерству культуры и информации. Журналисты оспаривали типовые правила аккредитации.

Юрист Сергей Уткин заявил ходатайство о назначении судебно-филологической экспертизы. Он пояснил, что фраза «только в средствах массовой информации, от которых поступило заявление на аккредитацию», является прямым ограничением.

«Написано слово "только", которое, на наш взгляд, четко ограничивает распространение информации только в тех СМИ, от которых журналист аккредитован. А МКИ говорит, что не только, можно и в других. В ходе судебного процесса МКИ говорили, что в других – имеются в виду социальные сети, онлайн-платформы и т. д. А в отзыве (к апелляционной жалобе – В.) они уже написали: "И в других средствах массовой информации". То есть как будто бы вообще ограничений нет. Но оно есть, мы же его читаем», - добавил он.

Уткин также заявил, что Мининформации сделало из права получить аккредитацию обязанность.

«Журналист обязан, получается, получить аккредитацию от других СМИ, чтобы реализовать свое право на распространение информации. Получается, МКИ идет на то, что соцсети будут первыми распространять информацию, а СМИ – нет», - сказал он.

В министерстве культуры и информации назвали это «взаимоотношениями между организацией и журналистом».

«Блогеры, какие-то другие лица не аккредитовываются. Это слово "только" направлено на взаимоотношения СМИ и госоргана. Мы абсолютно не видим нарушения права на распространения информации. На социальные сети это не распространяется», - сказала заместитель директора департамента госполитики в области СМИ Анар Мукатаева.

Также она заявила, что ни один журналист не был лишен аккредитации с момента введения правил в действие.

В связи с этим она попросила отклонить иск.

Прокурор попросил оставить решение суда первой инстанции без изменений.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам суда города Астаны решила оставить без изменений решение межрайонного суда по гражданским делам Астаны от 11 ноября 2024 года, а апелляционную жалобу истцов – без удовлетворения. Также было отказано в назначении экспертизы: в суде заявили, что в этом «нет необходимости».

В ноябре прошлого года Суд Астаны отказал журналистам в иске к министерству культуры и информации. Журналисты оспаривали срок введения правил аккредитации в действие, который наступил 20 августа – до того, как сами правила были опубликованы. Судья сообщил, что по общему правилу вводятся в действие нормативные приказы министра по истечении 10 календарных дней после их официального опубликования, если в актах не указаны иные сроки.

Журналисты также оспаривали положения нового приказа, запрещающие им распространять информацию от госорганов через любые СМИ, кроме аккредитовавших их. Судья тогда сообщил, что формулировка «только в средствах массовой информации, от лица которых поступило соответствующее заявление», не ограничивает права журналистов на распространение информации в иных СМИ, а «лишь регламентирует необходимость получения в таком случае аккредитации от каждого СМИ, в которых предполагается размещение полученной информации».

В декабре прошлого года министр культуры и информации Аида Балаева в интервью «Казахстанской правде» обвинила группу журналистов, подавших иск к ее ведомству против новых правил аккредитации, в открытой ненависти к чиновникам. Она также добавила, что «бесконечная критика» и сам иск показывают, что в стране сейчас «самая настоящая свобода слова».