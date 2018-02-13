​Тенге вернулся к уровню 325 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 324,73 тенге, показав снижение на 3,24 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $192,9 млн., показав снижение на $161,9 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:25 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $62,92 за баррель. Как писал Reuters, цены на нефть возобновили рост в понедельник после сильного снижения в пятницу благодаря восстановлению на фондовых рынках.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, аналитики называют стремительный рост нефтедобычи в США. По расчётам Управления энергетической информации (EIA), недельный объём производства сырья в США вырос до исторического максимума 10,25 миллиона баррелей в сутки за неделю к 2 февраля.

В своём февральском обзоре ведомство повысило среднегодовой прогноз прироста добычи нефти в США. EIA полагает, что добыча вырастет в 2018 году на 1,26 миллиона баррелей в сутки к 2017-му до 10,59 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе увеличилось на 26 штук до 791 – максимального значения с апреля 2015 года, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.