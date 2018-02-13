Казахстанцы не будут получать равную помощь в рамках медстрахования

Министерство труда и социальной защиты намерено в декабре внести в парламент проект закона «Об обязательном социальном медицинском страховании» в новой редакции. Как сообщила во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Мадина Абылкасымова, документ будет предусматривать градацию по оказанию медпомощи по аналогии с пенсионной системой.

«В декабре текущего года нами будет внесен в правительство проект закона «Об обязательном социальном медицинском страховании» в новой редакции. Он будет предусматривать усиление взаимосвязи между трудовым стажем граждан и размерами страховых выплат по аналогии с пенсионной системой», - пояснила Абылкасымова.

Помимо этого, в части законотворческой деятельности министерством предусматривается разработка двух концепций законопроектов по вопросам регулирования труда и по совершенствованию механизмов регулирования миграционных процессов. Также планируется разработка двух проектов закона – изменения грядут в законодательстве по деятельности профессиональных союзов и об обязательном социальном страховании.