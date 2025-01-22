Создание резервных военных сил в Казахстане закрепил мажилис

Для того чтобы у Казахстана была возможность доукомплектовать Вооруженные силы обученными кадрами как во время мобилизации, так и в период чрезвычайных положений, в стране создадут резервные военные силы. Эти нормы заложены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы в резерве», который во втором чтении принял мажилис.

«Поправки позволят пополнить воинские части подготовленными кадрами и создать резервные силы, которые к боевым действиям. Введение данного вида военной службы позволит подготовить определенное количество граждан, готовых к выполнению поставленных задач без увеличения численности вооруженных сил в мирное время», - сказал депутат Ермурат Бапи.

Он пояснил, что ранее таких военнослужащих называли контрактниками, а теперь – военными резервистами.

Как отмечается в заключении к закону, доукомплектование Вооруженных сил военно-обученными гражданами необходимо как в период мобилизации, так и в период чрезвычайного положения природного или техногенного характера.

Вводится новое понятие «военный резервист», который во время занятий или сборов приобретает статус военнослужащего. Также в законопроекте прописаны вопросы заработной платы резервистов, их пенсионных выплат, отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование.

Отметим, что в первом чтении мажилис рассмотрел этот законопроект еще в ноябре 2023 года. Тогда министр обороны Руслан Жаксылыков сообщал, что принять документ необходимо для того, чтобы укомплектовать воинские части подготовленными кадрами и создать готовые к боевым действиям резервные силы.

Сообщалось, что резервные силы начнут формировать в воинских частях с 2025 года. Контракт с резервистами будет на добровольной основе на три года, проходить службу они будут по месту жительства. Подготовка резервистов будет проводиться не более двух месяцев в году, включая 30-дневные сборы и ежемесячные двух-трехдневные занятия. Военным резервистам планируется выплачивать ежемесячно минимальную заработную плату, в период проведения сборов – среднюю месячную заработную плату, а на период прохождения службы в резерве за ними сохраняется место работы и должность.

На первом этапе планируется призвать 2 тыс. человек.