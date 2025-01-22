Еще одну активистку в Алматы задержали за одиночный пикет

Активистка Акторгын Аккенжебаласы вышла на одиночный пикет в Алматы напротив ГАТОБ в поддержку арестованного автора паблика сатирических новостей Qaznews24 Темирлана Енсебека и отправленных под административный арест соратников.

«Дело против Темирлана должно быть немедленно прекращено, он должен быть освобожден. Также требую освободить Асем Жапишеву и Руслана Бикетова, арестованных на 15 дней», - сказала она.

Через несколько минут ее задержала полиция.

17 января в квартире у автора сатирического паблика Qaznews24 прошел обыск, затем его задержали, а вечером следующего дня суд арестовал его на два месяца. Уголовное дело против него расследуется по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса – разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Накануне в департаменте полиции Алматы заявили, что он «разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни».

В мае 2022 года у Енсебека уже проходил обыск, тогда в отношении него проводили досудебное расследование по поводу распространения заведомо ложной информации. Международная организация Human Rights Watch призывала власти Казахстана прекратить необоснованное дело против Енсебека. В сентябре 2022 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

19 января полиция задержала журналиста Руслана Бикетова, вышедшего на одиночный пикет в поддержку Енсебека, позже суд назначил ему 15 суток ареста. 20 января полиция задержала журналистку и гражданскую активистку Асем Жапишеву, также вышедшую на одиночный пикет в поддержку автора Qaznews24. Ее арестовали на 15 суток. 21 января в Костанае был задержан активист Сергей Зинченко, который провел акцию солидарности с Темирланом Енсебеком. Зинченко вышел к зданию Казахского драматического театра. Он продемонстрировал куртку с надписью «Сатира қылмыс емес» и практически сразу был задержан полицией. Суд оштрафовал его на 50 МРП. На такую же сумму была оштрафована накануне активистка движения Oyan, Qazaqstan! Акмарал Джакибаева, вышедшая на одиночный пикет в поддержку Темирлана Енсебека и отправленных под административный арест соратников. Джакибаева держала плакат с информацией о том, что она арестована на 15 суток.