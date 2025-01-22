Курган на ул. Розыбакиева в Алматы не включен в список памятников истории и культуры

На улице Розыбакиева, в районе ТРЦ MEGA Alma-Ata находится древний курган, несколько лет назад, в 2017 году археологи предлагали сделать здесь музей под открытым небом. Сообщалось, что акимат поддержал эту идею, однако не заметно никаких работ в этом направлении. В управлении культуры редакции Власти сообщили, что курган не является памятником, но разрабатывается ПСД по созданию археологического комплекса.

Курган передан на баланс «Объединения музеев города Алматы». «В настоящее время проектно-сметная документация по созданию археологического комплекса находится на стадии разработки. Работы на кургане начнутся после утверждения проектно-сметной документации. После завершения строительства и утверждения проектно-сметной документации музейный комплекс будет введен в эксплуатацию», - говорится в ответе управления культуры.

Вокруг кургана ведется активное строительство жилых комплексов. В управлении считают, что оно не влияет на целостность объекта и обещают, что благоустройство территории также включено в план работы по созданию археологического комплекса.