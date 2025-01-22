Курган на ул. Розыбакиева в Алматы не включен в список памятников истории и культуры

Он передан на баланс «Объединения музеев города Алматы»
На улице Розыбакиева, в районе ТРЦ MEGA Alma-Ata находится древний курган, несколько лет назад, в 2017 году археологи предлагали сделать здесь музей под открытым небом. Сообщалось, что акимат поддержал эту идею, однако не заметно никаких работ в этом направлении. В управлении культуры редакции Власти сообщили, что курган не является памятником, но разрабатывается ПСД по созданию археологического комплекса.
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