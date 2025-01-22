Депутат Жанбыршин требует пересмотреть решение по петиции о запрете «пропаганды ЛГБТ»

Депутат мажилиса Едил Жанбыршин выступил с запросом к правительству и комитету национальной безопасности, где потребовал принять все требования петиции о запрете «пропаганды ЛГБТ», а также соответствующие законодательные нормы для соцсетей и наказать людей, которые «организовывали информационные атаки на депутатов мажилиса и поддерживали ЛГБТ».

«47-й президент США Дональд Трамп закрепил то, что в их стране теперь только два пола. Только мужской и женский пол. Это в стране, которая во всем мире стремилась установить либеральные ценности, защищать права людей и устанавливать гражданское общество. <...> В связи с этим передаем привет от “Дяди Дональда” всем геям!» - заявил он.

Жанбыршин заявил, что «некоторые чиновники» сопротивлялись запрету «пропаганды ЛГБТ» из-за заявлений представителей Запада о том, что мы «ограничиваем демократию и права человека».

«Несмотря на информационные атаки, мы не были одни. Гордые граждане, общество нас поддержало, и на платформе E-petition.kz петиция о запрете ЛГБТ-пропаганды набрала 50 тысяч подписей за две недели», - поясняет он.

Напомним, что петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» собрала необходимое количество подписей – 50 тыс. – для официального рассмотрения. Автор петиции – председатель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева. До этого этот союз выступал против проекта закона о семейно-бытовом насилии. Несколько лет назад они создавали петицию об отказе от обязательной вакцинации.

В СМИ также появлялась информация о том, что для продвижения и более активного сбора подписей под некоторыми петициями использовался административный ресурс. «Власть» собрала сведения о том, как бюджетники и студенты принуждались к поддержке петиций о запрете пропаганды ЛГБТ и о запрете азартных игр для чиновников.

По итогам обсуждения было принять решение удовлетворить петицию частично. В частности, министерству науки и высшего образования, просвещения, здравоохранения поручено провести анализ и подготовить отчет о результатах международных исследований в отношении социальных, психологических, медицинских и других факторов влияния ЛГБТ на несовершеннолетних. Министерствам науки и высшего образования, здравоохранения в течение 2024-2025 годов поручено организовать научно-исследовательскую работу по вопросу ЛГБТ в Казахстане, а министерству культуры и информации, после проведения всех необходимых исследований, организовать общественное обсуждение регулирования данной сферы с учетом всех заинтересованных сторон.

После своей инаугурации президент Дональд Трамп издал указы, провозглашающие, что правительство США будет признавать только два пола – мужской и женский – и прекратит «радикальные и расточительные» программы разнообразия, равенства и инклюзии внутри федеральных агентств.