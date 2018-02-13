Министерство по инвестициям усилит контроль за деньгами, выделенными на ремонт дорог

Министерство по инвестициям и развитию планирует усилить контроль за эффективностью и прозрачностью денег, выделяемых на строительство автодорог. Кроме того, для развития местной сети, в среднесрочной перспективе планируется выделять ежегодно по 150 млрд тенге на ремонт, сообщил во вторник входе заседания правительства глава ведомства Женис Касымбек.

«В рамках реализации программы «Нұрлы Жол» мы усилим контроль по эффективности и прозрачности использования средств, выделенных на строительство автомобильных дорог», - заверил Касымбек, отметив, что в 2018 году реконструкцией будет охвачено более 4 тысяч километров автодорог республиканского значения и 2,5 тысячи километров автодорог местной сети.

Более того, для улучшения «внутрирегиональной мобильности», а также для улучшения качества автодорог местной сети, министерство совместно с акиматами областей «проработан вопрос увеличения финансирования ремонта на 60 млрд тенге, на паритетной основе из республиканского и местного бюджета».

«На данный момент министерство изыскало из республиканского бюджета 30 млрд тенге в пределах своего лимита, которые планируется перераспределить при уточнении бюджета», - добавил он.

В целом, по данному принципу в среднесрочной перспективе, на развитие местной сети планируется ежегодно выделять до 150 млрд тенге, что «позволит ежегодно ремонтировать до 5 тысяч километров, и 2025 году увеличить долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 85%».