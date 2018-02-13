​62 человека, уволенных с Абу-Даби Плаза, подали заявления в генпрокуратуру

62 работника четырех подрядных компаний, работающих на объекте Абу-Даби Плаза, подали заявления в генеральную прокуратуру, заявив, что их уволили незаконно. Однако, как сообщил журналистам во вторник в кулуарах заседания правительства заместитель председателя комитета труда и социальной защиты и миграции министерства труда и соцзащиты Толеген Оспанкулов, работодатели уже взяли на себя социальные обязательства по выплате людям премии либо материальном помощи в размере не менее 50 тысяч тенге.

«Заявление о незаконном увольнении в генпрокуратуру подали 62 человека этих четырех компаний. На основании их заявлений со вчерашнего дня госинспекцией труда Астаны в этих четырех компаниях начаты проверки на счет законности увольнения работников. По результатам этой проверки будет выяснено, сколько человек уволено и насколько законно их увольнение», - заявил Оспанкулов.

Он напомнил, что в соответствии с трудовым кодексом предусмотрена компенсация при увольнении только в тех случаях, когда увольнение происходит по инициативе работодателя. «В данном случае, увольнение этих работников произведено не по инициативе работодателя, - подчеркнул зампред комитета. – Их уволили по истечению срока выполнения определенных работ. Трудовой договор с этими работниками был заключен на время выполнения определенных работ. В связи с окончанием этих работ работодатели их уволили».

Оспанкулов также заверил, что инспекция труда как с работниками, так и с работодателями и людям было разъяснено, что «компенсация не требуется».

«Но вместе с тем, учитывая данную ситуацю, работодателем этих четырех компаний было взято на себя социальное обязательство по выплате данным работникам, которые потеряли работу премии или матпомощь. Я знаю размер этой суммы должен быть не меньше 50 тысяч тенге, а насколько выше - зависит от состояния той или иной компании», - заключил он.