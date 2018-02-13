Строительство четвертого НПЗ начнется в 2019 году

Министерство энергетики пока не готово назвать стоимость строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода. Как заявил во вторник журналистам в кулуарах заедания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев, в ведомстве сейчас обсуждается вопрос создания технико-экономического обоснования объекта. Он отметил, что строительство завода планируется начать в 2019 году.

«Речь идет о том, что нужно сделать технико-экономическое обоснование четвертого НПЗ, в 2019 году принять соответствующе решение. За это время поработать с соответствующими инвесторами и партнерами, и в 2019 году начать строительство нефтеперерабатывающего завода. Точные цифры мы сможем предоставить только после составления технико-экономического обоснования», - сказал Бозумбаев.

Он напомнил, что по поручению премьер-министра была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители министерств и эксперты, которые проанализировали прогнозный баланс с учетом модернизации трех отечественных НПЗ.

«Эта рабочая группа пришла к мнению, что на рубеже 2023 года по бензину и дизельному топливу уже мы будем испытывать нехватку. Потому что ежегодно рост потребления, особенно по дизельному топливу, составляет от 5 до 6 процентов. Поэтому мощности трех НПЗ, даже модернизируемых, уже не будет хватать. В 2026 году будет нехватка авиакерасина», - признал глава Минэнерго.