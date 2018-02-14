​Тенге вырос до 322,45 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 322,45 тенге, показав снижение на 2,28 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $86,35 млн., показав снижение на $106,55 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:05 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $62,8 за баррель. Цены на нефть продолжили снижение на вечерних торгах во вторник из-за ожиданий того, что в этом году рост мирового предложения будет опережать рост спроса, пишет Reuters.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своём ежемесячном обзоре, что глобальное предложение нефти по темпам роста может опережать прирост мирового спроса на сырьё в 2018 году. Ведомство также прогнозирует, что США к концу этого года могут обойти Россию по добыче нефти и стать мировым лидером.

В фокусе внимания инвесторов - данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и выходящая в среду официальная статистика Управления энергетической информации (EIA). «Динамика запасов на этой неделе будет определять дальнейшую траекторию цен на нефть», – сказал Уильям О'Лафлин из Rivkin Securities.

Запасы нефти в США увеличились за неделю к 2 февраля на 1,9 млн. баррелей до 420,3 млн. баррелей, хотя аналитики предрекали прирост на 3,19 млн. баррелей. Запасы нефтепродуктов в США в отчётный период также выросли.